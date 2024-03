Mulher denuncia agressão por parte do companheiro e cúmplices em Bragança

Uma mulher identificada como Jackeline Soares procurou a Delegacia de Polícia Civil de Bragança, na região do Salgado paraense, na última segunda-feira (25), para relatar uma série de agressões sofridas no domingo (24) por parte de seu companheiro, identificado como Antônio, e de outros envolvidos. Segundo o relato da vítima às autoridades policiais, Antônio teria pago R$ 300 a sete homens para agredi-la e ex​pulsá-la da casa para onde havia se mudado recentemente a convite do homem.

Conforme narrado por Jackeline, antes das agressões, Antônio teria comparecido à residência acompanhado por outra mulher, identificada como Márcia, onde ambos teriam consumido drogas em um dos cômodos da casa. Posteriormente, Antônio ordenou que Jackeline deixasse o local, e ao recusar-se, ele teria entregado uma foice a Márcia, pedindo que ela agredisse a vítima. Como resultado, Jackeline teve uma de suas pernas cortadas por Márcia.

A situação piorou quando, por volta das 23h, sete homens invadiram a residência e começaram a agredir brutalmente Jackeline. Um dos suspeitos a puxou pelos cabelos, derrubando-a ao chão, enquanto os outros utilizavam pedaços de madeira para continuar com as agressões, deixando-a desmaiada.

Jackeline relatou que os agressores afirmaram terem sido contratados por Antônio para realizar o ato. Ao acordar, Jackeline saiu da residência e retornou no dia seguinte para recuperar seus pertences, momento em que Antônio teria lhe ameaçado com um terçado, sem, no entanto, lhe machucar.

Após o ocorrido, a polícia conseguiu prender Antônio, Márcia e dois dos suspeitos das agressões. Todos foram reconhecidos por Jackeline durante o interrogatório na delegacia.

Em seu depoimento, Antônio alegou que as agressões foram motivadas pelo fato de Jackeline ter supostamente se apossado da residência, além de ter levado outro homem para dentro da casa na sua ausência.

Ainda na unidade policial, Jackeline levantou a possibilidade de estar grávida e ter perdido o bebê devido às agressões. Ela foi encaminhada para realizar exames necessários.

Todos os suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Bragança continua investigando o caso, para esclarecer todos os detalhes acerca do ocorrido, bem como localizar os demais suspeitos das agressões contra Jackeline.