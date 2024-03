Jovem marabaense é encontrada morta em casa, em Salvador; marido é suspeito

Na noite desta terça-feira (27), Ruana Karina Santos Silva, de 24 anos, foi encontrada morta com golpes de arma branca, provavelmente faca, na casa onde viva com a família, em Salvador, na Bahia. O principal suspeito da morte da jovem, natural de Marabá, no sudeste paraense, é o marido dela. A identidade do homem não foi divulgada.

O corpo de Ruana Karina foi encontrado por vizinhos. "Ela tava caída no quarto, próximo à cama, como se tivesse ajoelhada. E tinha marcas de sangue pela parede. Já estava morta, não tinha mais como ajudar", contou Clayton Sales, vizinho da família, à reportagem da TV Bahia.

De acordo com as primeiras informações, o relacionamento durou sete anos e foi marcado por brigas e agressões. "Era briga para cá, briga para lá, a gente chamava a atenção, dialogava com eles, mas não tinha jeito. Sempre ele dizia que se acontecesse alguma coisa é porque mulher é assim e que ia fazer coisa errada", relatou o vizinho do casal, Nicomedes de Jesus.

Os relatos de agressões sofridas pela vítima eram constantes. No final do ano passado, em uma mensagem enviada para a família, Ruana revelou o medo de morrer pelas mãos do companheiro. "O pai dos meninos quase me mata agora. Eu vou morrer", escreveu. Na mesma época, ela contou em áudio enviado para uma amiga os detalhes de outra agressão. "Jogou a lata de cerveja aqui em mim, molhou a casa toda aqui agora, a lata de cerveja na minha perna aqui, entendeu? E está aqui agressivo, porque tá bebendo".

Ruana se mudou para Salvador ainda adolescentes em busca de melhores oportunidades e teria conhecido o companheiro quando ela trabalhava com vendas de porta a porta na capital baiana. Já dentro do relacionamento, a jovem era impedida de estudar e trabalhar e, sem recursos, também não conseguia se separar ou retornar para junto da família.

O crime está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil da Bahia. O companheiro da vítima está foragido. Ruana deixa órfãos três filhos, dois deles com o suspeito do crime. A família tenta organizar uma vaquinha para conseguir custear o traslado do corpo da jovem de volta para Marabá.