Mulher de 45 anos morre atropelada na BR-316, em Santa Izabel, nesta terça-feira (3)

Uma mulher de 45 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta terça-feira, 3, após ser atropelada na rodovia BR-316, no KM 34, perímetro de Santa Izabel do Pará, município da Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com o 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) que prestou apoio no local, a vítima tem cabelos grisalhos e estatura baixa. O acidente aconteceu por volta das 5h30 no sentido Santa Izabel - Castanhal.

De acordo com o relato policial, testemunhas teriam comentado que a mulher parecia desnorteada quando foi atingida por um veículo de placa DPB-8721, conduzido por um homem identificado como Gean Carlos Paixão da Costa. Os primeiros a chegarem no local do acidente teriam sido uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Em seguida, a equipe policial também chegou para prestar apoio.

Motorista envolvido no acidente permaneceu no local e se apresentou à polícia para prestar esclarecimentos. (Divulgação / PRF)

Após a chegada também da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi encaminhado para o órgão que deve ficar responsável pelos encaminhamentos legais. A PRF informou deu detalhes de como o acidente aconteceu: