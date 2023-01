Homem é preso após esfaquear DJ durante festa de Ano Novo em Marabá

​A virada de ano terminou com a prisão de um homem identificado como Thiago Gomes, em Marabá, sudeste paraense. Ele é suspeito de esfaquear o DJ Waldeni Ferreira Luz, durante uma festa onde a vítima tocava no bairro Morada Nova, por volta das 2h40 do último domingo (01). Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do suspeito, que, durante a fuga, quase foi linchado pela população. Pessoas que estavam na festa socorreram a vítima até o Hospital Municipal de Marabá (HMM). Não​ há detalhes​ sobre a moti​​vação do crime. As informações são do site Correio de Carajás.

Uma câmera de segurança instalada no local onde ocorria o momento de diversão registrou o esfaqueamento. No vídeo, é possível ver Thiago sentado em uma mesa, do lado direito da imagem. Ele se levanta e rapidamente se aproxima do palco onde Waldeni estava. O homem saca uma faca da cintura e golpeia a vítima uma única vez, na região da barriga. Ele foge em seguida, deixando os ocupantes do bar assustados.

A guarnição, liderada pelo sargento Morais, foi requisitada logo após o atentado. No local, os policiais verificaram a situação da vítima e deram início às buscas pelo suspeito. Thiago foi localizado cercado por moradores, que o seguraram até a chegada dos policiais.

De acordo com informações da polícia, o suspeito apresentava lesões aparentes pelo corpo, além de manchas de sangue na cabeça, possivelmente resultado de ferimentos. A suspeita é de que ele sofreu uma tentativa de linchamento. A rápida ação dos policiais ao atenderem a ocorrência possibilitou não só a captura do sujeito, como cessou as agressões que ele estava sofrendo.

Thiago foi levado algemado para a 21ª Seccional de Polícia Civil. Relatos da polícia descrevem que ele, além de estar visivelmente embriagado, apresentou comportamento alterado durante a prisão.