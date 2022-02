Mulher autuada por furto qualificado de energia em Belém é liberada após fiança de 5 salários

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), informou que a proprietária de uma casa de luxo autuada por furto de energia elétrica em Belém foi liberada na quarta-feira (02), após pagar fiança de cinco salários mínimos. O flagrante ocorreu na manhã da quarta-feira, durante ação comandada pelo delegado Adalberto Cardoso, titular da Dioe, em parceria com a concessionária Equatorial Energia Pará.

VEJA MAIS

"A mulher autuada em flagrante pelo crime de furto, na última quarta-feira (02), teve fiança arbitrada pelo Poder Judiciário no valor de 5 salários mínimos e responde em liberdade. Um Inquérito Policial foi instaurado para apurar o caso e as investigações continuam", informou a Dioe.

O imóvel, localizado em um condomínio residencial na avenida Augusto Montenegro, possui cadastro regular junto à concessionária Equatorial Energia Pará, mas uma adulteração foi feita no medidor para desviar energia elétrica.

O histórico de consumo desse imóvel estaria em 1,6 mil kWh, a princípio, conforme informado pela Dioe. Após o desvio de energia que foi feito no medidor da residência, o consumo caiu para 300 kWh. A empresa pediu verificação e um perito constatou o furto. A suspeita é que a irregularidade ocorria há oito meses.

Crime

No dia do flagrante, a Equatorial Pará informou que ligações clandestinas de energia elétrica, além de serem crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, podem gerar diversos prejuízos à sociedade como interrupção no fornecimento e oscilações no nível de tensão, além de causar acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão.

A Equatorial Pará acrescentou que possui tecnologia de ponta que detecta quando há ligações clandestinas e em parceria com a Policia Civil realiza ações de combate ao furto de energia em todo o Estado.

Como denunciar

A distribuidora de energia tem um plano de combate às perdas energéticas e para isso mobiliza equipes exclusivas para este tipo de ação, que fazem fiscalização em todo o estado. Além disso, o trabalho também é realizado com base em denúncias da população, que podem ser feitas por meio dos canais de atendimento, como aplicativo, site e Central de Atendimento por meio do número 0800 091 0196.