Mulher ateia fogo em residência após ser agredida pelo marido, em Alenquer

Uma mulher identificada somente como Elen ateou fogo na casa onde morava com o companheiro e relatou ter tomado a atitude após ser agredida pelo marido, identificado somente como ‘Barrela’. O caso ocorreu no bairro da Luanda, na noite de quinta-feira (18), em Alenquer, oeste do Pará. A residência foi completamente consumida pelas chamas.

Inicialmente a mulher negou o crime, mas depois confessou que foi a responsável pelo incêndio. Elen relatou para o Portal Zé Leitão que era agredida pelo marido e que todas as pessoas da área onde morava sabiam da violência. “Eu que ‘taquei’ fogo na casa porque ele me batia há mais de sete meses. Ele me batia aqui dentro. Me espancava. Os vizinhos sabem que ele me espancava pois tinham uns que vinham me ‘salvar’. Eu assumo que quem fez isso foi eu”, relata Elen.

De acordo com a mulher, ela teria inicialmente colocado fogo no colchão onde o casal dormia. Ela ainda detalhou que estava no relacionamento com ‘Barrela’ há cerca de oito meses e que a agressão ocorreu até com a utilização de um facão do tipo popularmente conhecido como ‘terçado’. “Ele me agrediu hoje e, com raiva, eu coloquei fogo no colchão’, disse Ele.

Segundo ela, no momento em que teria ateado fogo no colchão, o companheiro ainda estava na casa. Mas ele teria fugido quando o fogo se alastrou.

A redação Integrada de OLiberal Solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar e Bombeiros.