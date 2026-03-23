Mulher abre a porta de casa e se depara com homem morto em Novo Repartimento

Uma moradora da Vila Vitória da Conquista, na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, encontrou, na manhã de domingo (22), o corpo de um homem na porta de sua residência. A vítima foi identificada como Wanderson Mangabeira da Silva. A mulher acionou a Polícia Civil, que deu início às investigações.

De acordo com apuração policial, baseada em relatos de moradores da região, por volta das 4h30 foram ouvidos estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo nas proximidades de um campo de futebol.

A principal hipótese é de que, após ser atingido por três tiros, o homem tenha tentado fugir, mas acabou caindo em frente à casa da moradora.

Segundo a autoridade policial responsável pelo caso, foram adotadas as medidas cabíveis, incluindo a instauração de inquérito, a solicitação de perícia científica e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e seguem sob investigação. Informações que ajudem a Polícia Civil no esclarecimento do caso podem ser enviadas para