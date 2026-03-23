Mulher abre a porta de casa e se depara com homem morto em Novo Repartimento
O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí
Uma moradora da Vila Vitória da Conquista, na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, encontrou, na manhã de domingo (22), o corpo de um homem na porta de sua residência. A vítima foi identificada como Wanderson Mangabeira da Silva. A mulher acionou a Polícia Civil, que deu início às investigações.
De acordo com apuração policial, baseada em relatos de moradores da região, por volta das 4h30 foram ouvidos estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo nas proximidades de um campo de futebol.
A principal hipótese é de que, após ser atingido por três tiros, o homem tenha tentado fugir, mas acabou caindo em frente à casa da moradora.
Segundo a autoridade policial responsável pelo caso, foram adotadas as medidas cabíveis, incluindo a instauração de inquérito, a solicitação de perícia científica e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.
A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e seguem sob investigação. Informações que ajudem a Polícia Civil no esclarecimento do caso podem ser enviadas para
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