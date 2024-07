MPPA acompanha investigações de agressão de major da PM contra um homem em Alenquer

A Promotoria de Justiça de Alenquer instaurou procedimento administrativo na última quarta-feira (24/07) para acompanhar as apurações dos fatos envolvendo o comandante da 26ª Companhia Independente Militar, após a divulgação de vídeo nas redes sociais no qual o major Jair Nunes Alves aparece agredindo um homem, no último dia 21 de julho. O major foi afastado do cargo pelo comando da PM.

A promotora de Justiça Dully Sanae Araújo Otakara considera a necessidade do Ministério Público acompanhar as apurações realizadas por meio de Notícia de Fato e Inquérito Policial Militar, bem como realizar outras diligências que entender necessárias.

O MPPA solicitou ao comando do CPRI que informe o número do inquérito, o oficial designado para presidir e que seja encaminhada cópia à promotoria de Alenquer.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, quando foi divulgado o vídeo registrado pela esposa da vítima no domingo, dia 21 de julho, no qual o major aparece à paisana agredindo um homem.

O major da Polícia Militar do Pará (PMPA) flagrado agredindo um homem em uma via pública de Alenquer, oeste do estado, foi exonerado da função de comandante da 26ª Companhia Independente Polícia Militar (26ª CIPM). O vídeo mostra o oficial militar dando uma cotovelada na face da vítima, além de encostar uma arma no rosto dela. A exoneração foi publicada no Boletim Geral da PMPA nº 136, na última segunda-feira (22/7).