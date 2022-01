MPF denuncia piloto que sobreviveu 36 dias na mata por transporte de carga ilícita

Antônio Araújo de Sena, o piloto que ficou conhecido após sobreviver 36 dias em uma floresta, após a queda do avião que pilotava, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), em dezembro do ano passado, por transportar mercadoria perigosa em direção ao garimpo, e, assim, desrespeitar as normas de segurança da aviação, causando perigo à coletividade.

De acordo com o MPF, o voo transportou aproximadamente 600 litros de óleo diesel, em desacordo com as orientações e autorizações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por ter como destino pista não homologada pela ANAC. Ainda, por ter decolado com 135 kg de sobrecarga e com o sistema elétrico da aeronave de forma inoperante, em condição aerodinâmica degradada pelo não recolhimento dos trens de pouso, conforme conclusão do laudo pericial em referência.

A aeronave que “Toninho”, como Sena também é conhecido, pilotava desapareceu no dia 28 de janeiro após decolar de Alenquer em direção a um garimpo, onde ele deveria deixar uma carga de mantimentos. Em entrevistas concedidas a vários veículos de comunicação, ele relatou que o avião sofreu uma pane e o obrigou a fazer um pouso forçado.

Ainda não há decisão da Justiça Federal sobre a denúncia apresentada pelo MPF.