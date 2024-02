MP oferece denúncia contra professor marajoara por estupro de vulnerável

Um professor do município de Muaná, na ilha do Marajó, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) por estupro de vulnerável. Não há informações sobre quando exatamente a denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Muaná Luiz Gustavo da Luz Quadros. Em matéria publicada nesta quinta-feira (22), em seu site oficial, o MPPA informa que o crime ocorreu entre os anos de 2021 e 2023 contra duas alunas de 11 anos e 13 anos que denunciaram os fatos recentemente.

VEJA MAIS

Conforme apurado pela Promotoria de Justiça, o Conselho Tutelar foi acionado pela Secretária de Educação de Muaná, informando que as vítimas, alunas de uma escola na região do Furo do Maracajá, na zona rural do município, relataram para a direção escolar, terem sofrido violência sexual por parte do denunciado.

As vítimas são de famílias ribeirinhas e foram encaminhadas para as medidas cabíveis. Após a Polícia Civil instaurar um inquérito policial, a promotoria de Muaná ofereceu denúncia contra o indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, podendo ser condenado com pena de reclusão​, de 8 a 15 anos.

De acordo com os relatos, a vítima de 13 anos foi estuprada quando pediu uma carona para escola ao professor em sua canoa, durante o trajeto pelo rio. O ato ocorreu mediante grave ameaça.

A outra vítima, de 11 anos, relatou que o professor era um conhecido de sua família e no dia dos fatos dormiu em sua casa, momento que estava deitada, percebeu que o denunciado deitou em sua rede e depois a violentou sexualmente.

Com o decorrer dos anos, as vítimas se uniram e denunciaram o crime às autoridades. O denunciado foi afastado de suas funções pela Secretaria de Educação de Muaná.