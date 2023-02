Mototaxista 'Quico' é executado a tiros perto do Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás

O mototaxista Rodrigo dos Santos Gomes, conhecido pelo apelido de “Quico”, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (24) perto do Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. Testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima. O garupa desceu do veículo e efetuou ao menos oito tiros contra Rodrigo. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Seccional de São Brás. Conforme informou a Polícia Civil, uma segunda pessoa também foi atingida e em seguida encaminhada para uma unidade de saúde.

O caso ocorreu por volta das 15h30, na avenida Cipriano Santos, com a Almirante Barroso e a travessa Segunda de Queluz, em frente a uma loja de roupas. Uma funcionária do estabelecimento também foi atingida pelos disparos. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Inicialmente, militares do 2º Batalhão receberam a denúncia de um tiroteio ocorrido no endereço. Ao chegarem no local, constataram que, na verdade, o motociclista tinha sido atacado a tiros.

A Polícia Militar isolou a cena do crime para que os peritos da Polícia Científica do Estado Pará (PCEPA) realizassem a inspeção do homicídio. Rodrigo trabalhava em um ponto de mototaxistas, que fica bem perto de onde foi morto.

Em nota enviada à reportagem, a Polícia Civil informou "que equipes da Seccional Urbana de São Brás foram até o local para coletar informações sobre o caso. Segundo os primeiros levantamentos, dois ocupantes de uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo contra um homem que não resistiu aos ferimentos. (...) Diligências são feitas para coletar mais informações sobre o ocorrido e identificar a autoria. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado.