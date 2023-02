Corpo de servidor da Sefa é encontrado decapitado em área de mata de Barcarena

O corpo de Daniel Batista Paniago de Miranda, servidor da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), foi encontrado, em avançado estado de decomposição, amarrado, decapitado e sem um dos dedos das mãos, na tarde desta sexta-feira (24). A localização se deu em uma área de mata, próximo ao Trevo do Peteca, na zona rural de Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste paraense.

Segundo a polícia, a cabeça de Daniel apresentava um único disparo de arma de fogo e estava enterrada a cerca de três metros de distância do corpo. Um casal suspeito de participação no homicídio com requintes de crueldade foi preso na última quinta-feira (23). Os suspeitos deverão responder por homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa e receptação. Pelo menos, mais três pessoas continuam sendo procuradas pela polícia. O crime foi motivado por vingança e ambição.

A polícia apurou que Daniel saiu de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, com destino a Abaetetuba, nordeste paraense, onde passaria o Carnaval, no último domingo (19). O servidor foi assassinado nesse mesmo dia, por volta das 21h. O desaparecimento dele foi comunicado às autoridades na última segunda-feira (20).

Uma fonte da polícia detalhou à reportagem de O Liberal a dinâmica do ocorrido. Daniel teria um ex-funcionário que trabalhava para ele na cidade de Abaetetuba. O homem é um dos suspeitos de participação no crime que se encontram foragidos.

De acordo com a fonte, esse ex-funcionário tinha duas irmãs gêmeas, de 13 anos. Na cidade de Abaetetuba, Daniel manteve relações sexuais com as duas adolescentes e, ainda conforme a fonte, estaria fazendo contato com a enteada de seu ex-funcionário, na tentativa de marcar um encontro com ela. O servidor já respondia a um processo por pedofilia no estado do Mato Grosso.

A menina, acrescentou a fonte, tem entre 13 e 14 anos. A mãe dela, companheira do ex-funcionário de Daniel e que também está foragida, teve conhecimento da situação e começou a se passar pela garota. Então, a mulher marcou um encontro com Daniel. Ao chegar no local combinado, próximo de um supermercado localizado na rodovia do João Miranda, no bairro do São Sebastião, o servidor foi rendido pelos criminosos, dentro de seu próprio carro, modelo Tracker, de cor prata. A partir daí, Daniel foi levado até uma área de mata, próximo ao Trevo do Peteca, na zona rural de Vila dos Cabanos, em Barcarena.

A fonte afirmou à reportagem que o servidor foi morto com um único tiro na cabeça ali mesmo. Constatada a morte dele, os criminosos cortaram a cabeça e enterraram longe do corpo, numa tentativa de dificultar a identificação do cadáver. Um dos dedos do servidor também foi cortado. Dessa forma, os suspeitos tiveram acesso às contas bancárias de Daniel pelas quais fizeram transações, via PIX, que já somam cerca de R$ 9 mil.

INVESTIGAÇÕES

As investigações acerca do desaparecimento de Daniel tiveram início logo que o fato foi informado às autoridades policiais. De acordo com a polícia, como o servidor estava na cidade de Abaetetuba para o Carnaval, informações junto ao hotel onde ele esteve hospedado, além de imagens de câmeras de vigilância e dados de movimentações financeiras foram analisadas.

A partir destes dados, agentes das polícias Civil e Militar realizaram diligências por endereços ligados ao destinatário dos pagamentos, via PIX, e a familiares dele. Em um dos locais, uma mulher, que tem ligação familiar com um dos suspeitos, revelou onde o grupo envolvido no crime teria deixado o corpo da vítima. Ela também indicou o local onde foram deixados o carro e o celular do servidor.

Nesta sexta, devido ao avançado estado de decomposição, o cadáver foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) para Belém, onde passará por exames detalhados de necropsia. Em seguida, será liberado para a família realizar o velório e enterro, em Ananindeua.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou o rápido trabalho das equipes envolvidas na identificação dos primeiros envolvidos como um passo importante para solucionar o crime. “Desde que recebemos a informação sobre o desaparecimento, atuamos com diferentes equipes especializadas para apurar a ocorrência e, em poucos dias, chegamos aos envolvidos. O que mostra a efetividade do nosso trabalho. Ainda temos investigações em andamento e, certamente, vamos identificar outros”, pontuou.

SINDIFISCO-PARÁ

O Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-Pará) lamentou a morte de Daniel. “É com imenso pesar que a diretoria do Sindifisco-Pará comunica o falecimento do colega Daniel Batista Paniago de Miranda, fiscal de receitas estaduais, lotado na CECOMT Portos e Aeroportos, confirmado nesta sexta-feira (24), pelas autoridades que investigavam o seu desaparecimento. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos”, diz o comunicado do Sindifisco.