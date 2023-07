Mototaxista morre após ser atingido por carro na travessa Nove de Janeiro

Um mototaxista, identificado como Adeilton José Bezerra Junior, morreu na madrugada desta sexta-feira (14), após ser atingido por um carro de passeio na travessa Nove de Janeiro, com a rua Antônio Barreto, bairro de Fátima, em Belém. Conforme informações repassadas por testemunhas, Adeilton e o passageiro da moto, que não teve a identidade revelada, foram atingidos pelo carro que trafegava em alta velocidade.

Várias imagens do ocorrido foram compartilhadas em grupos de mensagens e mostram a motocicleta completamente destruída após o acidente, assim como parte da frente do carro. Adeilton morreu na hora, já o garupa da moto teve ferimentos graves, mas sobreviveu. Ele foi encaminhado pelos socorristas do Samu para o Pronto Socorro da 14 de Março.

Conforme relatos de populares, antes da Polícia Militar chegar ao local pessoas desconhecidas teriam roubado os aparelhos celulares, pertences pessoais e até os sapatos das vítimas. Após a chegada da PM, foi realizado o isolamento da área e a autuação dos condutores do veículo. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a retirada do corpo da vítima fatal do local.

O caso ainda ganhou grande repercussão devido testemunhas relatarem que os homens que estavam no veículo de passeio, visivelmente alterados, teriam se recusado a fazer os exames de alcoolemia na seccional e foram liberados após o pagamento de fiança. Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela delegacia de São Brás. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre a ocorrência.