Carro de passeio colide com Ônibus na ponte de Outeiro, nesta sexta-feira (14)

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus foi registrado na tarde desta sexta-feira (14), na ponte de outeiro. Conforme as informações preliminares de testemunhas que presenciaram a situação, o motorista do carro menor teria perdido a direção do veículo e acabou colidindo de frente com o ônibus que ia em direção à Outeiro. Devido ao impacto, o carro pequeno ficou atravessado na via, que precisou ser interditada nos dois sentidos. Não houve óbitos, apenas danos materiais.

O carro menor ficou com a frente completamente destruída e o condutor teria ficado preso às ferragens. As pessoas que trafegavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar a retirada da vítima, que permanecia desacordada. Vários vídeos do ocorrido passaram a circular nas redes sociais e mostram os condutores de outros veículos tentando ajudar a vítima que está dentro do carro preto. Preocupadas, as pessoas temem um início de incêndio, pois o carro de passeio solta muita fumaça após o acidente. Até o momento não há informações de feridos dentro do ônibus ou a condição que o motorista do coletivo está.

Agentes da Polícia Militar estão no local para realizar o isolamento da área, assim como a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), que faz a orientação dos condutores para evitar a aglomeração de veículos sobre a ponte. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que a guarnição realizou o atendimento da vítima no local do acidente.