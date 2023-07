Médico cardiologista morre em acidente de trânsito em Santarém

O médico cardiologista Irineu Alcântara, de 32 anos, morreu, no fim da tarde desta quarta-feira (12), em um acidente de trânsito na rodovia BR-163, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com informações de um portal da cidade, ele dirigia um carro profissional da saúde, quando colidiu com uma carreta, que vinha no sentido oposto. Ele teria falecido ainda no local.

Com o impacto da batida, o veículo dirigido pelo médico saiu da pista e foi parar no matagal às margens da rodovia. A vítima veio a óbito ainda no local. Imagens divulgadas na internet mostram o que seriam populares tentando resgatar Irineu do carro, que ficou destroçado na parte frontal.

A Prefeitura de Santarém confirmou a morte do cardiologista, que atuava no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soleto. Irineu Alcântara também era médico cooperado da Unimed Oeste do Pará. As instituições emitiram notas de pesar.

Nota de pesar Prefeitura de Santarém:

A Prefeitura de Santarém manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Dr. Irineu Alcântara, que era médico cardiologista do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soleto, ocorrido nesta quarta-feira, 12.

Dr. Alcântara era um profissional dedicado e comprometido, que tratava os pacientes com profissionalismo e atenção.

Neste momento de luto, nossos pensamentos e condolências se estendem à família enlutada e aos amigos próximos. Que encontrem conforto em Deus na certeza de que ele deixa um legado inestimável.

Nota de pesar Unimed:

É com profundo pesar que lamentamos a perda do Dr. Irineu Alcântara, médico cooperado da Unimed Oeste do Pará. Sua partida deixou um vazio imensurável na comunidade médica e naqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo.

Desde que se tornou médico cooperado em 2021, o Dr. Alcântara destacou-se como um especialista da nova geração, dedicado ao bem-estar de seus pacientes e comprometido com a excelência médica.

Sua partida prematura é uma perda irreparável para a medicina e deixa um legado de cuidado e profissionalismo exemplares.

Neste momento de tristeza, estendemos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas do Dr. Irineu Alcântara.

Que encontrem conforto nas lembranças dos momentos compartilhados e na certeza de que seu trabalho e impacto positivo na vida de tantas pessoas jamais serão esquecidos.