Piloto e garupa de moto morrem após terem as cabeças esmagadas por carreta em distrito de Itaituba

Dois homens, identificados apenas pelo prenome de Rony e Diego, de idades entre 30 e 40 anos, morreram após terem as cabeças esmagadas por uma carreta, na madrugada de domingo (2), na BR-163, às proximidades do distrito de Moraes Almeida, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As vítimas estariam juntas em uma motocicleta. O condutor da carreta fugiu do local do acidente e não foi identificado até a última atualização desta matéria. As informações são do Plantão 24 Horas News.

O caso teria ocorrido por volta das 5h30. Diego e Rony vinham em uma moto Fan preta quando, supostamente, foram atingidos pela carreta. Apesar das informações, ainda não há uma explicação do atropelamento, que foi comunicado ao delegado Deivison, do município de Trairão.

Uma funerária local removeu os corpos, por conta de que a Polícia Científica, possivelmente, não conseguiu se deslocar até o local da tragédia. As vítimas dos homens mortos foram comunicadas sobre o fato. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Polícia Civil sobre este acidente e aguarda retorno.