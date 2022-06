​Motorista tenta atravessar ponte de Outeiro e provoca acidente

​Um motorista, com supostos sinais de embriaguez, estaria tentando atravessar a Ponte de Outeiro, mas acabou provocando um pequeno acidente, na noite deste domingo (5). As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e mostram o veículo com sinal de alerta ligado, após colidir com a mur​e​t​a​ de proteção da ponte.

Não há relatos sobre feridos. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) teriam sido chamados para resolver a situação. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o ocorrido: "sem noção. Sabe que está interditada parcialmente". "Vai gastar uma boa grana para ajeitar o carro dele". "Mal passa moto naquele caminho. Tudo culpa da mardita", escreveram. A reportagem entrou em contato com a Semob para apurar mais informações sobre o acidente.

Ponte de Outeiro está interditada

A Ponte de Outeiro está interditada desde o dia 17 de janeiro, depois de ser atingida por uma embarcação que passava por debaixo da estrutura. O pilar central caiu, o que provocou rachadura na pista. O atravessamento da ponte só está permitido para motociclistas, ciclistas e pedestres.