Polícia já apreendeu empurrador que derrubou pilar da ponte de Outeiro

A Polícia Civil já está em posse do empurrador apontado como causador do acidente que causou a queda e um pilar da ponte que dá acesso do Distrito de Outeiro. A confirmação foi feita na terde deste domingo (23), em coletiva onde o governo do Estado anuncia as obras de recuperação. O acidente que interrompeu o tráfego na ponte ocorreu segunda-feira (17).

VEJA MAIS

Segundo a polícia, a embarcação já está sendo periciada e as investigações estão avançadas, confirmou o delegado Daniel Castro, Diretor de Polícia Metropolitana.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.