Motorista suspeito de causar acidente que matou cinco pessoas na PA-275 é preso em Marabá

O condutor apontado como o principal suspeito de causar um acidente de trânsito em que cinco pessoas morreram, na PA-275, foi preso pela Polícia Civil em Marabá, sudeste do Pará. O investigado, que estava sendo procurado, se entregou na segunda-feira (11) acompanhado de um advogado. A tragédia ocorreu no dia 28 de julho, quando um caminhão Volvo VM 270 atingiu dois carros de passeio.

"A Polícia Civil informa que o suspeito de homicídio doloso no trânsito foi preso preventivamente e está à disposição da Justiça. O caso segue em investigação sob sigilo pela delegacia de Curionópolis", comunicou.

Após o acidente, as autoridades policiais realizaram a escuta de testemunhas e a perícia no local. Assim, na última sexta-feira (8), foi expedido o mandado de prisão preventiva do motorista do caminhão. O suspeito se apresentou na Superintendência Regional de Marabá, por volta das 15h, e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido ao sistema prisional.

Colisão

O grave acidente de trânsito ocorreu por volta das 12h10 do dia 28 de julho, no quilômetro 40 da rodovia PA-275, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas. Quatro veículos se envolveram na colisão, sendo dois automóveis de passeio (um Volkswagen Taos prata e um Peugeot 208 preto) e dois caminhões (um VW 28.480 branco que transportava cilindros de gás e o Volvo VM 270 branco conduzido pelo investigado, que transportava cilindros de oxigênio).

Conforme as autoridades policiais, a tragédia ocorreu durante uma operação de “Pare e Siga” na rodovia, que havia sido interditada devido às obras de manutenção. Testemunhas informaram aos policiais que os dois carros de passeio estavam parados na sinalização aguardando a liberação do tráfego quando foram atingidos pelo caminhão Volvo, que surgiu desgovernado.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão do investigado teria feito uma ultrapassagem de forma irregular, invadiu a pista contrária e bateu de frente com dois veículos. A batida foi tão forte que destruiu os dois carros e provocou um incêndio em um deles, carbonizando uma das vítimas.