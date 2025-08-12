Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motorista suspeito de causar acidente que matou cinco pessoas na PA-275 é preso em Marabá

O acidente envolvendo quatro veículos ocorreu no mês de julho, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas

O Liberal
fonte

Motorista suspeito de causar acidente que matou cinco pessoas na PA-275 é preso em Marabá. (Foto: Correio de Carajás)

O condutor apontado como o principal suspeito de causar um acidente de trânsito em que cinco pessoas morreram, na PA-275, foi preso pela Polícia Civil em Marabá, sudeste do Pará. O investigado, que estava sendo procurado, se entregou na segunda-feira (11) acompanhado de um advogado. A tragédia ocorreu no dia 28 de julho, quando um caminhão Volvo VM 270 atingiu dois carros de passeio.

"A Polícia Civil informa que o suspeito de homicídio doloso no trânsito foi preso preventivamente e está à disposição da Justiça. O caso segue em investigação sob sigilo pela delegacia de Curionópolis", comunicou.

Após o acidente, as autoridades policiais realizaram a escuta de testemunhas e a perícia no local. Assim, na última sexta-feira (8), foi expedido o mandado de prisão preventiva do motorista do caminhão. O suspeito se apresentou na Superintendência Regional de Marabá, por volta das 15h, e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido ao sistema prisional.

image Saiba quem são as vítimas do acidente que matou cinco pessoas na PA-275, em Curionópolis
A Polícia Civil de Curionópolis abriu inquérito para investigar o caso. Perícias estão sendo realizadas e testemunhas já começaram a ser ouvidas.

Colisão

O grave acidente de trânsito ocorreu por volta das 12h10 do dia 28 de julho, no quilômetro 40 da rodovia PA-275, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas. Quatro veículos se envolveram na colisão, sendo dois automóveis de passeio (um Volkswagen Taos prata e um Peugeot 208 preto) e dois caminhões (um VW 28.480 branco que transportava cilindros de gás e o Volvo VM 270 branco conduzido pelo investigado, que transportava cilindros de oxigênio).

Conforme as autoridades policiais, a tragédia ocorreu durante uma operação de “Pare e Siga” na rodovia, que havia sido interditada devido às obras de manutenção. Testemunhas informaram aos policiais que os dois carros de passeio estavam parados na sinalização aguardando a liberação do tráfego quando foram atingidos pelo caminhão Volvo, que surgiu desgovernado.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão do investigado teria feito uma ultrapassagem de forma irregular, invadiu a pista contrária e bateu de frente com dois veículos. A batida foi tão forte que destruiu os dois carros e provocou um incêndio em um deles, carbonizando uma das vítimas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente na pa-275
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de oito garimpeiros na divisa entre Amapá e Pará

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Macapá e Laranjal do Jari

12.08.25 16h33

INVESTIGAÇÃO

Motorista suspeito de causar acidente que matou cinco pessoas na PA-275 é preso em Marabá

O acidente envolvendo quatro veículos ocorreu no mês de julho, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas

12.08.25 15h17

TRÁFICO DE DROGAS

‘Magnata’ é preso ao ser flagrado com maconha e cocaína em Parauapebas

O suspeito foi detido na segunda-feira (11), no Bairro Vila Nova

12.08.25 14h05

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

POLÍCIA

Fala polêmica de pastor do Pará é investigada pela PC: 'Branquinha gasta mais; morena gasta menos'

Ele diz que o intuito do discurso era "mostrar o difícil começo de um jovem pobre, advindo de origem humilde, filho de pastor evangélico"

12.08.25 12h17

SUSTO!

Acidente com carreta bloqueia o trânsito e causa congestionamento em ponte da Alça Viária

Equipes da concessionária Rota do Pará foram acionadas para controlar o fluxo e garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Ninguém ficou ferido.

11.08.25 23h12

POLÍCIA

'Trio chique' é preso após aplicar o golpe do falso consórcio em Belém; entenda o caso

Os suspeitos deverão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa

28.12.22 19h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda