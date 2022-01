Motorista que atropelou e matou cachorros em Moju é ouvido pela Polícia Civil

Foi ouvido pela Polícia Civil o motorista de ônibus que atropelou e matou cachorros na cidade de Moju, no nordeste paraense. O registro, que viralizou nas redes sociais, mostra o condutor do veículo seguindo em direção a seis animais: pelo menos três deles morreram no local. O proprietário da empresa de transporte público da cidade também teve o testemunho colhido pela Polícia Civil, que repassou as informações à reportagem neste domingo (9).

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Moju e apura o caso. Segundo informou a PC, "todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e o procedimento será concluído em prazo legal".

Relembre o caso

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança da cidade. Na gravação, é possível ver que seis animais estão juntos, aparentemente brincando. Logo em seguida, um ônibus é visto indo em direção aos cachorros em alta velocidade e atingindo os animais. O caso ocorreu por volta das 4 horas da manhã da última quarta-feira (5). O registro foi obtido pelo portal Moju News.

Pelas imagens, é possível perceber que o condutor não tentou frear o veículo ou desviar dos cachorros, que não conseguem sair a tempo da frente do coletivo. Pelo menos três deles são atingidos e morrem no local.