Motorista perde o controle e caçamba invade residência em Tucuruí

O motorista de uma caçamba perdeu o controle do veículo e acabou destruindo a frente de uma residência, localizada na rua Amazonas, bairro Getat, na cidade de Tucuruí, sudeste do Pará, onde funcionava uma oficina. O caso foi registrado por volta das 14h40 desta segunda-feira (18). Com informações do site Debate Carajás.



De acordo com testemunhas, não havia ninguém dentro do imóvel no momento do acidente. Por este motivo, contaram as testemunhas, não houve mortos ou feridos, apenas danos materiais. O motorista, cujo nome não foi divulgado, relatou que a caçamba estava estacionada, mas, devido a uma pequena ladeira na rua Amazonas, o veículo teria ficado desgovernado.

Durante o impacto, o veículo pesado derrubou parte do imóvel. Um “puxadinho” construído na frente da casa ficou totalmente destruído. A batida derrubou as paredes da frente e lateral da residência. O caminhão foi parar dentro da casa e quase atingiu a moradia ao lado.Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento das primeiras informações sobre o ocorrido. Imagens de câmeras de segurança poderão ajudar a polícia a entender a dinâmica do fato.