Trabalhadores são resgatados de caçamba de caminhão em Altamira

​A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na segunda-feira (18), quatro trabalhadores sendo transportados no compartimento de carga de um veículo, durante fiscalização no km 630 da BR-230, no município de Altamira, no sudoeste do Pará.

Após avistar um caminhão em deslocamento, com o para-choque traseiro danificado e as lâmpadas traseiras queimadas. A equipe deu ordem de parada e, durante a abordagem, verificou que no baú havia quatro passageiros sendo transportados em situação irregular.

As vítimas estavam em pé, em meio a diversos objetos soltos, que aumentariam o risco de lesão em caso de acidentes e desníveis na rodovia, tais como: placa de sinalização, baldes de tinta e de cola cheios, pedaços de madeira, equipamentos de sinalização (olho-de-gato) e ferramentas como enxada e cavadeiras. Além disso, dois dos pneus do caminhão estavam desgastados.

Pela PRF, foram constatados, a princípio, os delitos de oferecer perigo para ​​a vida ou saúde de outrem e exercício ilegal de profissão/atividade. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Altamira, para a realização das medidas cabíveis.