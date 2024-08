VÍDEO: Motorista perde o controle do veículo e invade residência em Belém

Um motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma residência no bairro Terra Firme, em Belém, no último domingo (4). O condutor, que não teve a identidade divulgada, avançou contra as paredes da casa, que ficaram destroçadas. Ele foi ouvido pela polícia e liberado.

Um vídeo feito por moradores do bairro mostra como ficou o local após o acidente.

O caso foi atendido pela Polícia Militar do Pará (PMPA) e registrado na Seccional de São Brás. As informações são de que o acidente não deixou feridos.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor foi submetido ao teste etilômetro, o bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Ele foi ouvido pela polícia civil e liberado.

Confira, a nota, na íntegra, da Polícia Civil sobre o caso: "A Polícia Civil informa que o condutor foi apresentado na Seccional de São Brás por policiais militares. O suspeito fez o teste do etilômetro que atestou negativo para estado de embriaguez alcoólica. O homem foi ouvido e está em liberdade".