Motorista morre carbonizado dentro de caminhão após acidente na BR-010, em Irituia

Um motorista morreu carbonizado, na madrugada desta quinta-feira (28), depois de um acidente no KM 14 da BR-010, próximo ao município de Irituia, nordeste paraense. A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h. O condutor estava dentro de um caminhão, que entrou em chamas após colisão com outro caminhão - que estava parado. No trecho há um bloqueio da pista para obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Uma equipe do 28º Grupamento Bombeiro Militar de São Miguel do Guamá foi até o local para controlar as chamas. A vítima estava presa nas ferragens. Os agentes constataram que o caminhão baú - de marca não identificada - colidiu na traseira e um caçambão bitrem, atrelado à ESCANIA R540.

Segundo o site O Grande News, a identidade do condutor não foi confirmada devido o estado da cabine, bem como a degradação do corpo.

