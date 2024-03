​Motorista morre em colisão entre carro e carreta na BR-230

Um homem identificado como Evanilson Vaz morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (13), na BR-230 (rodovia Transamazônica), entre o distrito de Miritituba e o KM 30, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Evanilson dirigia um carro de passeio, modelo Strada, que colidiu frontalmente com uma carreta. Com a violência da batida, os dois veículos pegaram fogo. A vítima ficou pr​esa às ferragens e acabou tendo o corpo carbonizado.

Testemunhas relataram às autoridades policiais ​que Evanilson teria tentado fazer uma ultrapassagem quando colidiu contra a carreta. Ainda segundo os populares, o motorista do veículo pesado conseguiu se salvar. Ele permaneceu no local e informou à polícia que a vítima estaria sozinha dentro do carro de passeio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. A Polícia Civil investiga o acidente, cujas circunstâncias estão sendo apuradas pela delegacia de Itaituba.