Transtornado, homem agride ex-mulher e amiga, por causa do fim do relacionamento, em Itaituba (PA)

Na madrugada de sábado (24), por volta das 2h, um homem agrediu a esposa e uma outra mulher que tentou fazer com que ele parasse com o ato de violência, por não aceitar o fim do relacionamento amoroso. O fato se deu no bairro Jardim América, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. O suspeito do crime conseguiu se evadir do local antes da chegada da Polícia, acionada por moradores da área.

Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais militares identificaram a vítima. Ela estava toda machucada, em virtude da agressão sofrida, envolvendo puxão de cabelo e socos e tapas. Os policiais acionaram, então, o Corpo de Bombeiros para o pronto atendimento da mulher.

Os policiais fizeram buscas pelo paradeiro do suspeito, já identificado pela Polícia, mas não conseguiram encontrá-lo. A mulher foi orientada para os procedimentos cabíveis nesse tipo de situação.

Agressões

Segundo o relato de uma amiga da vítima, que gravou a agressão desencadeada pelo homem, a confusão começou com um passeio em família. Ciumento, o agressor encontrava-se em região de garimpo de Itaituba iniciu a discussão com a ex-companheira por meio de mensagens. Isso fez com que ela decidisse terminar o relacionamento. O homem, então, teria fretado um avião para vir atrás da ex-companheira.

Como na chegada à casa dela, a mulher não aceitou mais reatar a relação, o homem passou a agredi-la. Foi a irmã da amiga da vítima que filmou o caso que também acabou sendo agredida por ele que chegou a ameaçá-las de denúncia por agressão contra a pessoa dele.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esse caso