Motorista e entregadores trocam socos e empurrões no Marco

​Dois entregadores de aplicativo aparecem em um vídeo se envolvendo numa confusão com um motorista, durante a chuva da tarde desta segunda-feira (18), no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Vileta, bairro do Marco, em Belém.

As informações preliminares são de que a briga de trânsito teria iniciado depois que o motorista de um carro, modelo Celta, de cor preta, bateu na parte de trás da motocicleta de um dos entregadores.

Os dois se uniram e partiram para cima do motorista. As imagens mostram que houve empurra-empurra e troca de socos entre eles. Um dos entregadores se revoltou e, com um chute, quebrou o retrovisor direito do carro. Neste momento, o motorista entrou no veículo e populares temeram que ele atropelassem os outros dois homens. Porém nada aconteceu. Aparentemente, o condutor desistiu da ação e apenas desceu do carro para xingar os entregadores.​​

A pessoa que filmava o ocorrido pediu para que outras chamassem a polícia. O vídeo não mostrou se isso foi feito.

A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com as polícias Civil e Militar para checar se foram comunicados sobre o caso e aguarda retorno.