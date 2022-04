Grande Belém registra pontos de alagamento após forte chuva na tarde desta segunda-feira

A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira (18), na Região Metropolitana de Belém (RMB), provocou transtornos, com ruas alagadas, pedestres ilhados e engarrafamentos em alguns trechos de Belém e Ananindeua. Na capital houve registro de alagamento na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, com a água transbordando entre a pista e a calçada.

Em Ananindeua, os veículos ficaram submersos na totalmente alagada estrada do Icuí-Guajará, ao longo do muro do IFPA campus. O trecho intrafegável interrompeu totalmente o fluxo de veículos e pedestres, prejudicando também o trânsito nas adjacências. Na avenida Rio Solimões, no bairro do Paar, não foi diferente. A via ficou completamente alagada.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.