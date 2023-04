Motorista é assassinado com três tiros dentro de caminhonete PA-167, em Anapu

Clévio Paulino dos Santos, 57 anos, foi morto com três tiros, na tarde desta terça-feira (18), em Anapu, sudoeste do Pará, mais precisamente na rodovia estadual PA-167, na altura do quilômetro 8, que dá acesso à cidade de Senador José Porfírio. A vítima foi assassinada dentro da caminhonete que dirigia e servia para transportar alunos da rede municipal. As informações são do Carlos Calaça.

Testemunhas relataram que o crime teria ocorrido, por volta das 12h50, e dois homens desconhecidos que estavam em uma motocicleta escura teriam matado o condutor. A dupla teria aproveitado um trecho da estrada. Clévio teria sido obrigado a reduzir a velocidade do automóvel ao passar por uma área que tinha alguns pontos de erosão e atolamento.

Os suspeitos aproveitaram que o motorista estava sozinho na caminhonete e se direcionava para outras residências para buscar outras crianças e transportá-las à uma unidade educacional do município. Clévio morreu dentro do veículo. Uma das janelas do automóvel pilotado por ele tinha uma perfuração de arma de fogo, o que leva a crer que os envolvidos tenham se aproximado dele pela parte lateral e efetuado os disparos. A dupla fugiu e depois não foi mais vista.

Uma equipe da Polícia Civil de Anapu foi comunicada sobre o caso e foi até a cena do crime, que foi isolada pela Polícia Militar. A perícia do assassinato e a remoção do corpo foram realizados pela Polícia Científica do Estado do Pará.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime à PC e aguarda retorno.