Motorista de prestadora de serviço dos Correios é preso por furto de encomendas

Um motorista de caminhão de empresa terceirizada, a serviço dos Correios, foi preso em flagrante na noite de ontem (16), em Marabá, sudeste do Estado. Homens da Polícia Federal abordaram o veículo após uma denúncia anônima, que expôs o desvio de encomendas

Durante a realização de inspeção ao caminhão, os policiais encontraram quatro pacotes dos Correios cuidadosamente escondidos dentro do pneu estepe, localizado no baú do veículo. As encomendas continham aparelhos celulares que estavam a caminho dos seus destinatários.

O crime, classificado como furto qualificado, pode render ao motorista uma pena de dois a oito anos de reclusão, além da aplicação de multa. As investigações, no entanto, não se encerram por aí. A Polícia Federal busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema que, segundo os Correios, já causou um prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa somente neste ano de 2024.