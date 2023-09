Motorista de ônibus morre após ser atropelado pelo próprio veículo que conduzia no sudoeste do Pará

O motorista de um ônibus, identificado apenas como Adir, morreu após ser atropelado pelo próprio veículo que dirigia, na tarde deste domingo (17), próximo ao km 70 da BR-230, entre os municípios de Rurópolis e Itaituba, no sudoeste do Pará. Os relatos de testemunhas dão conta de que a vítima conduzia o ônibus de empresa de transporte de passageiros quando percebeu um ruído anormal vindo da parte inferior do veículo. Ele parou o automóvel no acostamento para ver a origem do som quando o veículo passou por cima dele. As informações são do Portal Giro e Gazeta Real.

Adir, supostamente, teria esquecido de acionar o freio de mão quando desceu do veículo, conforme as informações preliminares. Sem o freio de mão ativado, o ônibus começou a se movimentar lentamente para trás, surpreendendo o motorista.

Pessoas afirmam que tentaram alertá-lo, mas não conseguiram evitar o acidente. O veículo continuou se movendo até atropelar o condutor. Os serviços de emergência foram acionados, porém Adir não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A empresa envolvida emitiu um comunicado expressando suas condolências à família do motorista e a todos os passageiros afetados pelo incidente. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.