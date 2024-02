Motorista de caminhão é preso pela PF com 230 kg de skunk na Marambaia

O motorista de um caminhão, que não teve o nome revelado, foi preso com cerca de 230 quilos de skunk, na quinta-feira (1º), no bairro da Marambaia, em Belém. O veículo, onde estava o entorpecente, vinha de balsa de Manaus quando a Polícia Federal deteve o homem em flagrante.

A partir de investigação feita por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF), os agentes interceptaram o automóvel na capital paraense. A droga, segundo a PF, estava escondida dentro da lataria do caminhão. O homem que dirigia o veículo foi preso.

Um inquérito policial foi instaurado para identificar o destino da droga, os principais financiadores e demais circunstâncias.

O que é a skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.