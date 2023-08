PF intercepta maconha enviada pelos Correios e prende acusado em Barcarena (PA)

Durante uma ação rápida, contando, inclusive, com um cão farejador da Receita Federal, a Polícia Federal conseguiu prender um homem que receberia quase um quilo de maconha, via Correios, na sexta-feira (18). Como repassou a PF, a encomenda veio de São Paulo com destino ao distrito de Vila dos Cabanos, em Barcarena (PA).

O cão da Receita Federal indicou a possibilidade de haver substância ilícita dentro do pacote, o que foi decisivo para o flagrante. Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT) da Polícia Federal, foram à agencia em Vila dos Cabanos e abordaram a esposa do destinatário, que havia ido ao local retirar a encomenda.

Prisão

"Confirmada a presença de 910 gramas de maconha no pacote, a mulher do destinatário foi questionada sobre onde ele poderia ser encontrado. Ela apontou o endereço de trabalho, onde a equipe policial fez a prisão em flagrante do suspeito", como informou a PF.

O preso foi conduzido com a esposa à Superintendência Regional da Polícia Federal para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Após ouvir os envolvidos, o delegado confirmou a prisão do homem. No sábado (19), a Justiça homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.