Polícia Federal prende foragido por roubo no Aeroporto Internacional de Belém

Um homem foragido da justiça pelo crime de roubo foi preso, na tarde desta quarta-feira (16), no Aeroporto Internacional de Belém, durante fiscalização da Polícia Federal. O suspeito foi capturado ao desembarcar de um voo vindo de Manaus/AM, cidade em que residia.

Por meio de técnicas de investigação, o Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal foi capaz de identificar o suspeito, que se encontrava há aproximadamente dois meses com Mandado de Prisão definitiva expedido pela 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus – Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça.