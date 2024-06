Motorista de aplicativo morre após colisão com micro-ônibus na Rodovia do Tapanã

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um micro-ônibus resultou na morte de um motorista de aplicativo na madrugada desta quinta-feira (20), na Rodovia do Tapanã, no bairro de mesmo nome, em Belém. Segundo a polícia, um Chevrolet Onix Branco, conduzido por Mauro José dos Santos Silva, realizou uma conversão irregular e foi atingido lateralmente pelo micro-ônibus. Mauro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Além do motorista de app, outras três pessoas estavam no mesmo carro. Elas tiveram apenas escoriações, ainda de acordo com as autoridades, e foram levadas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O motorista do micro-ônibus, que estava sozinho no automóvel na hora da batida, também conseguiu sobreviver à colisão.

O 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foi até o local do sinistro. Assim que a PM chegou lá, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estava socorrendo Mauro que, posteriormente, morreu. Ele fazia parte de um grupo de motoristas de aplicativo chamado “Alcateia do Asfalto”. “ Quem amamos permanece eternamente em nossos corações. Família Alcateia do Asfalto em luto pelo nosso irmão Mauro Silva ”, diz um stories da página do grupo no Instagram.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso, horas após o acidente. “Acidente na Rodovia do Tapanã. Um ônibus e um carro de aplicativo. Acabou com o carro”, diz o cinegrafista amador ao ver o estado do Onix dirigido por Mauro.

O condutor do micro-ônibus foi levado à Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos do caso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à PC a respeito do sinistro. A instituição informou em nota que " o condutor do veículo se apresentou espontaneamente na delegacia do Tapanã e prestou depoimento. Perícias foram solicitadas ".