Carro de passeio capota após colisão no bairro do Umarizal, em Belém

Um carro de passeio capotou no cruzamento da travessa Dom Romualdo de Seixas com a rua Municipalidade, no bairro do Umarizal, em Belém, na noite desta terça-feira (18). O incidente ocorreu pouco antes das 21h, depois que o automóvel colidiu com outro em circunstâncias ainda não esclarecidas.

VEJA MAIS

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência e tomar as medidas necessárias. Apesar da gravidade do acidente, não há relatos de feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel tombado com as rodas para cima. Alguns curiosos aparecem próximos do veículo, simulando a possível dinâmica do acidente.