Motorista de aplicativo é preso por importunação sexual no Pará

Um motorista de aplicativo identificado como Sidney Jorge da Silva Vieira foi preso, na última quinta-feira (31/08), na Grande Belém, por importunação sexual, crime registrado durante uma corrida, na qual ele transportava uma passageira que estava com a filha dela, uma criança de sete anos. A vítima procurou a Seccional Urbana da Cidade Nova, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, para denunciar o ocorrido. À polícia, a mulher apresentou como provas um vídeo que havia feito do homem.

Após a formalização da denúncia, as equipes policiais deram início às diligências a fim de prender o suspeito, o qual foi encontrado na avenida Augusto Montenegro. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial, onde foi apresentado ao delegado plantonista.Em depoimento, o suspeito admitiu a autoria do delito, alegando que era a primeira vez que praticava tal ato durante uma corrida de aplicativo. Sidney foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário.