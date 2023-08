Homem sofre importunação sexual dentro de ônibus em Belém e grava vídeo do agressor

O publicitário David Maciel, 25 anos, foi vítima de importunação sexual, nesta quinta-feira (10), dentro de um ônibus da linha Ceasa- Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém. Segundo consta em boletim de ocorrência registrado na polícia, um homem parou na frente dele e começou a se masturbar dentro do coletivo. O caso foi registrado na Seccional Urbana do Comércio.

O rapaz conversou com a redação integrada de O Liberal na manhã desta sexta-feira (11) e explicou que quando a importunação ocorreu, na avenida Boulevard Castilhos França, o transporte estava, praticamente, vazio. David revela que chegou a pensar que o movimento que o suspeito fazia da bermuda poderia indicar um assalto.

“Eu estava mexendo no meu celular quando percebi a movimentação do rapaz (suspeito). Haviam quase todas as cadeiras desocupadas. Acho que tinham quatro pessoas no ônibus e mais eu. Primeiramente, pensei que poderia ser um assalto, só que, como nitidamente, ele estava com o pênis duro e mexendo nele, eu fui tentar tirar a minha câmera para gravar. Se pegar a câmera do ônibus dá para olhar que eu não gravei na hora, porque eu fiquei esperando o momento dele aparecer na minha frente”, disse a vítima.

Confusão no coletivo

Segundo David, o passageiro foi para trás dele e depois voltou para mais perto, já “se masturbando por cima do short”. Nesse momento, David confrontou o suspeito. A reportagem teve acesso a filmagem que a vítima fez. Pela filmagem, é possível ver o momento em que David vai para cima do suspeito.

“Cara, tu tá fazendo isso?”, questiona o suspeito sobre a importunação. A vítima filma o rosto do ocupante do ônibus e pede para o motorista do coletivo não abrir a porta, para que o suspeito fique dentro do transporte. É então que o suspeito começa a chorar e David o agride. “Tu é doido?. (...) Tá de p** duro aqui”, fala David, indignado com a situação. Poucos segundos depois, a porta do ônibus se abre na localidade da Pedra do Peixe e o suspeito corre.

Acionada pela redação integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que “realiza diligências através da Seccional do Comércio para coletar informações sobre o crime”.