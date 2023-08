Homem em cadeira de rodas é preso por abuso sexual contra criança de sete anos

Um homem em cadeira de rodas, de 49 anos, foi preso por abuso e importunação sexual contra uma criança de sete anos, em Maceió, na noite do último domingo (27). Segundo uma vizinha que testemunhou o caso, a menina estava no colo do suspeito quando ele começou a fazer gestos obscenos.

A polícia foi acionada pela testemunha, que informou, em depoimento, que ficou horrorizada com a situação, levando-a a relatar o ocorrido para a mãe da criança e, em seguida, para as autoridades.

Não se sabe qual a relação do cadeirante com a criança, sendo ele autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

"Por se tratar de uma menor de idade, a guarnição entrou em contato com o conselho tutelar da região, mas a ligação não foi atendida. Diante disso, a vítima e as testemunhas foram conduzidas à Central de Flagrantes, sem a presença do conselho tutelar", informa o relatório policial.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com