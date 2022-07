Cadeirante é preso após ser flagrado furtando loja de conveniências no Paraná

Um cadeirante foi detido após o dono de uma loja de conveniências localizada em um posto de combustíveis o flagrar furtando o seu estabelecimento através das câmeras de segurança que monitoram em tempo real. O caso aconteceu em Alto Paraná (PR). Segundo informações do jornal Tribuna do Norte, o homem tem 38 anos e foi preso em flagrante.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (18). O dono do estabelecimento viu as imagens ao vivo e acionou a polícia. É possível ver nas imagens da câmera de segurança o homem deixando a cadeira de rodas para cometer o furto. Ele havia furtado bebidas, cigarros, chocolates e isqueiros. Os itens foram devolvidos para o dono do estabelecimento, que ficou com o prejuízo de uma porta de vidro que ficou danificada.

Ele foi encaminhado para a cadeia de Paranavaí e autuado por furto qualificado. Segundo a Polícia Militar (PM), ele já tem passagens pelo mesmo crime.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)