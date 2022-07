Uepa suspende atendimento pós-covid após furto de equipamentos; vídeo

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) suspendeu as atividades após a instituição ter sido alvo de furto de equipamentos. O comunicado foi feito por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (11). O crime aconteceu na sexta-feira (8), no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o Campus II da Uepa, na travessa Perebebuí, nº 2.623, no bairro do Marco, Belém.

Câmeras de segurana da universidade registraram a ação do suspeito, que levou um desfibrilador, microondas, computador e impressora. As imagens da câmera de segurança da sala do Programa Pós-covid foram divulgadas pela própria instituição, para facilitar na identificação do suspeito. Segundo a UEPA, o caso foi registrado na Polícia Civil.

Um desfibrilador é uma máquina que envia fortes choques de energia elétrica ao coração. Esse choque elétrico é chamado de desfibrilação. Conforme os profissionais de saúde, o objetivo desse choque é ativar o batimento cardíaco e estabelecer o ritmo correto. Em geral, um desfibrilador não custa menos de R$ 8 mil.

Perda de dados

Coordenador do Programa Pós-Covid, da Uepa, Fábio Falcão informou que a equipe se preocupa com os dados da pesquisa, que era feita com as pessoas atendidas, e armazenados no computador, que foi furtado. Ele informou que as informações eram salvas no recurso de 'nuvens', mas não se tem certeza se tudo, de fato, foi salvo ou algum dado se perdeu. Entre as informações, há documentos, como cópias de exames, entre outras.