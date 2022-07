Lanchonete é furtada em Castanhal; suspeito levou bebidas, alimentos e uma cuscuzeira; vídeo

Uma câmera de segurança registrou toda a ação de um homem que entrou na madrugada desta sexta-feira (15) em uma lanchonete localizada na BR-316, bairro da Saudade, em Castanhal, no nordeste do Pará. O local é conhecido como "Cuscuz do Véio" e vende café da manhã, tendo o como carro chefe do cardápio o cuscuz.

A câmera fica dentro do estabelecimento e as imagens mostram o momento em que o homem entra pela janela, abre a geladeira retira várias latinhas de bebida, recheio para o cuscuz e coloca tudo na mochila. O homem levou também uma cuscuzeira.

De acordo com o coronel Galhardo, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Castanhal, não foi realizado acionamento da polícia para comunicar o fato. “Geralmente esse tipo de acontecimento o proprietário só percebe quando entra no estabelecimento e constata que foi furtado. O dono da lanchonete não acionou os nossos canais de comunicação para pedir ajuda”, disse o coronel.