Vídeo mostra tiroteio que resultou em quatro mortes após disputa por terra entre famílias; assista

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após um tiroteio ocorrido em Bom Jesus do Sul, no Paraná. A briga, que foi gravada por alguns dos envolvidos, começou com uma disputa entre famílias por terras da região. As informações são da Revista Fórum.

Pelas imagens, é possível perceber que um homem presente tenta acabar com a briga, mas os envolvidos continuam a discussão e, em seguida, começam os sons de tiros.

“Eles estavam discutindo essa posse judicialmente. Então as partes não se entenderam, não aguardaram a decisão judicial e nesse dia cometeram essa barbaridade de trocar tiros, e ambos os lados saíram perdendo”, declarou o delegado Emerson Ferreira.

Das quatro vítimas fatais, um casal morreu na hora, outra pessoa faleceu durante o trajeto até o Posto de Saúde e a quarta no hospital de Francisco Beltrão, onde estava internada. Um homem foi baleado na perna.