Motociclista suspeito de importunação sexual em via pública é preso em Castanhal

Um motociclista suspeito de importunação sexual foi preso na tarde desta sexta-feira (8), pela Polícia Civil de Castanhal, município do nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, ele é o principal suspeito de assediar uma mulher que caminhava em uma rua da cidade e foi surpreendida ao levar um tapa na bunda. O caso ocorreu no último sábado (2), data em que também iniciaram as buscas pelo homem.

Câmeras de segurança mostram o momento em que duas mulheres caminham por uma via, quando um motociclista passa próximo a elas e desfere um tapa na bunda da vítima. Ele fugiu logo após o caso, mas a mulher procurou as autoridades policiais para denunciar a situação.

Após a realização do boletim de ocorrência, iniciaram as apurações para identificar e localizar o suspeito. As imagens do circuito que mostram o caso de importunação também foram utilizadas pelas autoridades para descobrir a identidade do homem. Os agentes conseguiram chegar até o motociclista, que foi levado para a delegacia e foi reconhecido pela vítima.

Os policiais militares encaminharam o homem para a Delegacia da Mulher, onde ele foi autuado por importunação sexual e, logo em seguida, conduzido à unidade prisional onde ficará à disposição da justiça.