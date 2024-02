Suspeito de estuprar a filha adotiva é detido por importunação sexual em Parauapebas

Um homem foi detido em flagrante neste domingo (18) por importunação sexual contra a filha adotiva, uma adolescente de 17 anos, e por porte ilegal de arma de fogo. O caso, contudo, é ainda mais grave, uma vez que a jovem afirma ter sido estuprada diversas vezes por ele desde os 10 anos de idade, o que está sendo investigado pela Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste do Pará. O nome do homem não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

Conforme o delegado Erivaldo Campelo, diretor da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, a adolescente procurou a Delegacia Especializada no Atend​imento à Mulher (Deam), acompanhada de dois pastores da igreja que ela frequenta, para informar que neste domingo o homem havia passado a mão em suas nádegas e tentado morder a orelha dela enquanto ela estava deitada.

O ato foi o estopim de uma vida de agressões, segundo a jovem. Ao ser ouvida por uma equipe especializada, a adolescente contou que sofre estupros desde os 10 anos pelo pai adotivo, com quem vive desde os dois anos. Os episódios teriam se intensificado quando ela completou 15 anos.

A mãe da vítima também foi ouvida pela Polícia Civil e alega que não sabia dos crimes. A jovem afirma que tinha medo de denunciar o homem porque sofria ameaças.

Os crimes de estupro não estavam em período de flagrante, porque o último teria ocorrido há um mês, mas serão investigados em inquérito aberto pela Polícia Civil. As informações são do site Correio de Carajás.