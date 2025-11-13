Motociclista morre em acidente na zona rural de Parauapebas

Daniel da Silva Santos morreu na noite desta quarta-feira (12), por volta das 20h, em um acidente de trânsito ocorrido na estrada de acesso à Vila Carimã, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Militar, Daniel conduzia uma motocicleta Honda Bros de cor preta quando perdeu o controle do veículo. A moto estava sem placa e com o número do chassi ilegível.

VEJA MAIS

A guarnição esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe.

Após os levantamentos periciais, o corpo foi removido por volta das 23h50. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas.