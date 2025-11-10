Mulher morre após colisão entre carro e moto na PA-415, em Altamira

Uma mulher identificada como Vanice Araújo morreu após a motocicleta em que estava colidir frontalmente com um carro na rodovia PA-415, que conecta os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, no sudoeste paraense. A colisão ocorreu na manhã de domingo (9), na zona rural do município. O marido da vítima, que era quem conduzia a moto, ficou ferido.

Segundo as informações iniciais do portal Correio de Carajás, o táxi e a motocicleta trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão nas proximidades do Ramal da Floresta. Vanice estava na garupa da moto e foi arremessada. Ela não resistiu e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O marido da vítima foi encaminhado para o Hospital Municipal de Altamira. Os relatos de testemunhas são de que o condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os dois veículos envolvidos saíram da pista devido à colisão. Não há mais informações sobre as circunstâncias da colisão, que deve ser investigada pelas autoridades policiais da região. A Polícia Científica do Pará esteve no local para realizar a perícia no local. O corpo de Vanice foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil instaurou um inquérito sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.