Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre após colisão entre carro e moto na PA-415, em Altamira

O acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo (9)

O Liberal
fonte

Mulher morre após colisão entre carro e moto na PA-415, em Altamira. (Foto: Correio de Carajás)

Uma mulher identificada como Vanice Araújo morreu após a motocicleta em que estava colidir frontalmente com um carro na rodovia PA-415, que conecta os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, no sudoeste paraense. A colisão ocorreu na manhã de domingo (9), na zona rural do município. O marido da vítima, que era quem conduzia a moto, ficou ferido.

Segundo as informações iniciais do portal Correio de Carajás, o táxi e a motocicleta trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão nas proximidades do Ramal da Floresta. Vanice estava na garupa da moto e foi arremessada. Ela não resistiu e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O marido da vítima foi encaminhado para o Hospital Municipal de Altamira. Os relatos de testemunhas são de que o condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os dois veículos envolvidos saíram da pista devido à colisão. Não há mais informações sobre as circunstâncias da colisão, que deve ser investigada pelas autoridades policiais da região. A Polícia Científica do Pará esteve no local para realizar a perícia no local. O corpo de Vanice foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil instaurou um inquérito sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

colisão entre carro e moto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Mulher morre após colisão entre carro e moto na PA-415, em Altamira

O acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo (9)

10.11.25 9h00

POLÍCIA

Motorista fica preso entre as ferragens após colisão entre veículos na PA-370, em Santarém

Uma caminhonete e um carro de passeio colidiram na noite de sábado (08), na PA-370

09.11.25 16h22

POLÍCIA

Mulheres escapam sem ferimentos de capotamento de caminhonete em Itaituba

Trecho de vicinal Jacarezinho é conhecido por registrar acidentes de capotamento

09.11.25 15h28

POLÍCIA

Homem é ferido com golpe de facão em praça pública em Parauapebas

Vítima foi atendida por equipe do Samu, na tarde do último sábado (08)

09.11.25 14h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é encontrado decapitado e marcado com 'X9' no peito em Ananindeua

A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar

08.11.25 19h45

Alívio

Professora que desapareceu no Umarizal é encontrada em Mosqueiro

Informação foi confirmada pela mãe da professora Carolina Mácola

19.10.21 19h48

ACIDENTE

Mulher morre após colisão entre carro e moto na PA-415, em Altamira

O acidente de trânsito ocorreu na manhã deste domingo (9)

10.11.25 9h00

POLÍCIA

Casal é preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de contador em Xinguara

Na residência da vítima, a polícia descobriu vestígios de sangue em dois lençóis e em um colchão; contudo, não havia indícios de arrombamento

08.11.25 10h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda