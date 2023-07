Motociclista morre em acidente de trânsito na avenida Centenário, em Belém

Um motociclista, ainda não identificado, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira, 10, em Belém. O sinistro aconteceu na avenida Centenário, no bairro de Val-de-Cans.

De acordo com vídeo que circula nas redes sociais, feito por outras pessoas que passavam pelo local, o motociclista aparece caído, supostamente já sem vida, no início da subida do elevado Gunnar Vingren, que segue da Centenário para a avenia Júlio César.

VEJA MAIS

Nas imagens, também é possível ver que estava ainda escuro e a pessoa que grava o vídeo chega a informar que era 4h49 da manhã. Uma das cenas mostra o veículo usado pelo motociclista caído na pista.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o motociclista teria colidido com a mureta do elevado, não havendo outro veículo envolvido no acidente. Por volta das 6h da manhã o corpo do homem foi removido. Até então, ele não havia sido identificado.

A redação integrada de O Liberal aguarda retorno das polícias Civil e Científica sobre o caso.