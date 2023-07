Naufrágio Combu: bombeiros retomam as buscas nesta segunda-feira (10)

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) retomou, nesta segunda-feira, 10, as buscas por três pessoas que desapareceram após o naufrágio que aconteceu no último doimingo, 9, no Rio Guamá, em Belém. A embarcação que naufragou vinha da Ilha do Combu em direção à capital do estado.

Segundo informações da Marinha do Brasil, a embarcação trafegava com nove pessoas - todas da mesma família. Uma delas seria um bebê de seis meses de vida, que chegou a ser socorrido, porém, morreu após ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas.

"Uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está no local para averiguar o ocorrido", informa a Marinha.

Também por meio de nota, o CBMPA informa que chegou a iniciar as buscas ainda na noite de domingo, com o apoio de mergulhadores. As atividades foram retomadas na manhã desta segunda.