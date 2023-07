Naufrágio Combu: bebê de 6 meses morre e três desaparecem após acidente com embarcação

Um bebê de seis meses morreu e outras três pessoas estão desaparecidas após um acidente envolvendo uma lancha que faz a travessia de Belém para a Ilha do Combu, na noite deste domingo (9). As primeiras informações sobre o caso são de que a embarcação estaria retornando para a capital e teria sido atingida por um barco que faz viagens de turismo. O bebê teria sido socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas, onde morreu. Buscas foram feitas pelo Corpo de Bombeiros e serão retomadas nesta segunda-feira (10).

Um vídeo que circula nas redes sociais seria do momento em que as vítimas estariam pedindo socorro. “Foi desesperador. Eu estava em uma embarcação bem próxima, quando nauf​​ragou. Os gritos de desespero eram horríveis. Aqui era a embarcação que eu estava, só que devido ao barulho do motor, não dá para ouvir os gritos de socorro. Coisa horrível”, narrou uma pessoa nas redes sociais.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para checar mais informações e aguarda retorno.

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento do caso na noite deste domingo (9), que uma embarcação de transporte de passageiros com nove pessoas da mesma família naufragou na travessia da Ilha do Combu para Belém (PA). "Uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está no local para averiguar o ocorrido".

"A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantânea)".